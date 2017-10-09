В Сочи Берлускони подарил своему другу Путину пододеяльник

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил президенту РФ Владимиру Путину пододеяльник ручной работы, сообщает РИА Новости.
Итальянский экс-премьер Берлускони прилетел в Сочи и поздравил Владимира Путина с 65-летием, пишет "РГ".
На пододеяльнике, подаренном главе государства, изображено рукопожатие двух политиков на фоне Собора Василия Блаженного и Колизея, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Итальянский презент: Берлускони прилетел на юбилей Путина в Сочи и подарил пододеяльник ручной работы с вышитым их рукопожатием pic.twitter.com/dwK7E6cXTc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 8 октября 2017 г.
Пододеяльник является частью серии подарков, которые Микель Каскавилло, основатель бренда Lenzuolissimi, отправил в Россию для участия в вечеринке по случаю дня рождения Путина, пишет Газета.Ru.
По данным газеты La Stampa, дружба Путина и Берлускони зародилась еще на саммите G8 в Генуе в 2001 году. После этого они неоднократно встречались, как на официальных мероприятиях, так и в частном порядке. Так, в июне 2015 года Сильвио Берлускони в компании с Владимиром Путиным провели выходные в Республике Алтай. Бывший премьер Италии приезжал в Россию с частным визитом. Высокие гости останавливались в гостевом туристическом доме "Газпромнефти".
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