В Сочи хоккеисты олимпийской сборной России подрались с канадцами

Хоккеисты олимпийской сборной России подрались с игроками канадской национальной команды во время встречи на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи, пишет Lenta.ru.
Инцидент произошел в конце второго периода, драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт не владеющего шайбой россиянина.
После этого началась потасовка с участием нескольких хоккеистов из каждой команды. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.
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