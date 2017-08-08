В Сочи хоккеисты олимпийской сборной России подрались с канадцами

Инцидент произошел в конце второго периода, драка началась после того, как один из канадцев толкнул на борт не владеющего шайбой россиянина.

После этого началась потасовка с участием нескольких хоккеистов из каждой команды. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной России.