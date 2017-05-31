В Сочи после схода оползня пропал спасатель горнолыжного курорта

30 мая в 20.30 в районе курорта "Горная карусель" заблудились четыре человека. Они рассказали, что они спускались с высоты 1200 и попали под камнепад. Спасатель курорта выехал на квадроцикле на место и сообщил в МЧС, что с пропавшими есть устойчивая связь и их местоположение установлено.

Через час в МЧС поступила информация, что на горнолыжном курорте сошел оползень. К месту происшествия выдвинулись спасатели.

Созвонившись с пострадавшими, оперативный дежурный МЧС выяснила, что три человека спустились до отметки 960, но на склоне осталась девушка. Через некоторое время ее обнаружили спасатели "Горной Карусели" и вывели в безопасное место.

Также туристы рассказали, что они хотели сообщить спасателю "Карусели", который выехал за ними, о своем благополучном выходе, но не смогли до него дозвониться. Все дальнейшие попытки связаться с сотрудником "Горной карусели" результата не дали. На данный момент связь с ним потеряна.

Мужчину ищут спасатели, кинологи и беспилотники. На данный момент сохраняется вероятность повторного схода грунта, также продолжается камнепад, что осложняет ведение работ по поиску пропавшего, пишет "Росбалт".