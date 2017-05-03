В Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель

На совместной пресс-конференции Путин заявил, что сирийский кризис сложно разрешить без участия США, и Москва рассчитывает на достижение понимания по этому вопросу с Вашингтоном. Российский президент высказался по поводу минских соглашений. По его мнению, необходимо добиться прямого диалога Киева и Донбасса. Путин уверен, что такой диалог рано или поздно будет налажен.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации:

Что касается событий на юго-востоке Украины. Это результат государственного переворота антиконституционной смены власти в Киеве. Второе. Эти территории никто не отделял, их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможного вида блокады. Обращаю ваше внимание на то, что Россия до сих пор поставляет значительное количество товаров, в том числе энергетических, поставляет коксующиеся угли для украинской металлургической промышленности. Но именно украинские власти организовали блокаду этих территорий.

На пресс-конференции Путин назвал слухами заявления о вмешательстве России в выборы США, пишет bfm.ru. Поводом для такого ответа стал вопрос журналиста из Германии. Она спросила Меркель, не опасается ли канцлер вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в Германии. Перевод ответа политика приводит "Россия 24".

Ангела Меркель,

федеральный канцлер Германии:

Я не могу ничего говорить относительно американской предвыборной кампании, я не отношусь к тем людям, которые боятся. Если будет грубая дезинформация, например. В случае "девочки Лизы" или ситуации, как сейчас в Литве, где были сделаны определенные обвинения в сторону наших солдат, мы, конечно займемся этим вопросом, мы будем работать с нашими гражданами. Мы знаем, что киберпреступность является международным вызовом и, конечно, в военной доктрине России гибридное ведение войны тоже играет определенную роль. Но я уверенно исхожу из того, что мы в Германии сами будем проводить нашу предвыборную кампанию, с теми разными позициями, которые существуют на нашей политической арене.

Во время переговоров лидер Германии затронула тему протестных акций в России. На пресс-конференции Путин обратил внимание Меркель на то, что российские правоохранительные органы действуют мягче, чем в ряде стран ЕС.

Кроме того, глава ФРГ попросила президента России разобраться с ситуацией вокруг сообщений о нарушениях прав геев на территории Чечни. Меркель попросила Путина использовать свое влияние. "Был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, я попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств", — пояснила она. Однако руководитель российского государства это заявление не прокомментировал.