Природа шутит: в Сочи выпал первый снег

В справочной курорта "Горки Город" сообщили, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал в течение последних 20 лет. В прошлом году, по их словам, снег впервые выпал 23 сентября.

В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что днем шел снег. Пользователи социальных сетей пишут, что снег был похож на град. 29 августа в Сочи прошли сильные дожди, жители сообщали о многочисленных смерчах над морем. В районе Красной Поляны на дорогу сошел грязевой сель.