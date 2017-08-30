Природа шутит: в Сочи выпал первый снег

Первый снег в Сочи выпал 29 августа на высоте около 2 тыс. метров над уровнем моря в Красной Поляне. Об этом сообщили ТАСС в справочных службах курорта.
В справочной курорта "Горки Город" сообщили, что осадки можно назвать "первым снегом", так как на этой высоте в течение лета снег не выпадал в течение последних 20 лет. В прошлом году, по их словам, снег впервые выпал 23 сентября.
В справочной курорта "Роза Хутор" подтвердили, что днем шел снег. Пользователи социальных сетей пишут, что снег был похож на град. 29 августа в Сочи прошли сильные дожди, жители сообщали о многочисленных смерчах над морем. В районе Красной Поляны на дорогу сошел грязевой сель.
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