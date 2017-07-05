В соцсетях обнаружили новый всплеск "групп смерти"

Принятые поправки в УК РФ по ужесточению наказания за доведения до самоубийства не останавливают администраторов сообществ "ВКонтакте" создавать страницы, которые появляются быстрее, чем их блокирует регулятор.

По данным главы МВД Владимира Колокольцева, с начала 2017 года в России специалисты заблокировали 16 тысяч "групп смерти". Директор Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов отмечает, что сегодня до сих пор работают около 500 сообществ запрещенной тематики.

Подобные паблики имеют от 50 до 50 тыс. подписчиков. Сообщества зачастую создают несовершеннолетние для своих же ровесников.

По мнению экспертов, решить проблему помогут разъяснительными работы с детьми об ответственности за распространение суицидального контента, а также системы автоматизированного контроля, оперативного распознавания и удаления подобных материалов.