В Совете Федерации решили узнать, почему москвичей не оповестили о надвигающейся стихии

"Высказывается много претензий, особенно в соцсетях, почему Гидрометеоцентр не предвидел урагана, почему не налажено оперативное оповещение граждан? Также спорят между собой Гидрометеоцентр и МЧС, почему так произошло", — поднял тему на заседании Совфеда сенатор Франц Клинцевич.

В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила прояснить ситуацию двум комитетам палаты — по обороне и безопасности, а также по аграрно-продовольственной политике. "Надо понять, чем у нас занимается Гидрометеоцентр, нужно ли регулирование на законодательном уровне", — отметила она.

Комитеты озвучат свои предложениями по этой теме до конца весенней сессии Совфеда, пишет "Росбалт".