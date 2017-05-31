В Совете Федерации решили узнать, почему москвичей не оповестили о надвигающейся стихии

В Совете Федерации намерены выяснить причины, по которым жители нескольких российских регионов оказались не оповещены об урагане.
"Высказывается много претензий, особенно в соцсетях, почему Гидрометеоцентр не предвидел урагана, почему не налажено оперативное оповещение граждан? Также спорят между собой Гидрометеоцентр и МЧС, почему так произошло", — поднял тему на заседании Совфеда сенатор Франц Клинцевич.
В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила прояснить ситуацию двум комитетам палаты — по обороне и безопасности, а также по аграрно-продовольственной политике. "Надо понять, чем у нас занимается Гидрометеоцентр, нужно ли регулирование на законодательном уровне", — отметила она.
Комитеты озвучат свои предложениями по этой теме до конца весенней сессии Совфеда, пишет "Росбалт".
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