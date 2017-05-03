В Совфеде предлагают разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры

Группа членов Совета Федерации внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошоковые устройства, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на официальный сайт нижней палаты парламента.
Электрошокеры могут быть использованы и для самообороны, и для нейтрализации нарушителя: например, для пресечения террористических актов на территории аэропортов.
Поправки в закон о транспортной безопасности дадут правительству возможность включить электрошокеры в перечень оружия, которое сотрудники подразделений транспортной безопасности имеют право приобретать, хранить, носить с собой и применять.
Транспортные полицейские работают в местах массового скопления людей, и в таких случаях применение огнестрельного оружия запрещено законодательно, поскольку могут пострадать случайные лица, пишет bfm.ru.
В настоящее время электрошокеры могут использоваться гражданами для своей самообороны, сотрудниками госорганов и частными организациями. Постановлением правительства правом использования электрошокеров наделены сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники федеральной почтовой связи, должностные лица госорганов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для приобретения электрошокеров гражданам не требуется получение лицензии. При этом в соответствии с действующим законодательством, у сотрудников транспортной безопасности нет права иметь и использовать электрошокеры при исполнении служебных обязанностей, говорится в записке.
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