Сенаторы хотят разрешить российским заключенным работать вне тюрем и колоний

В Совете Федерации предлагают разрешить заключенным выезжать на работу в города и поселки, расположенные неподалеку от колоний и тюрем, пишет "Парламентская газета".
Сейчас сенаторы разрабатывают соответствующий законопроект, который планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии, рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, один из авторов инициативы Дмитрий Шатохин.
Всего в России работают не более половины заключенных, оплата труда их довольно низкая. Это не позволяет им выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки.
В то же время развивать в нынешних рыночных условиях специальные предприятия в системе ФСИН довольно непросто. "Поэтому наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях. Но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований", — пояснил Шатохин.
Он рассказал, что в регионе, который он представляет в Совете Федерации — Республике Коми, есть опыт принятия на работу заключенных в коммерческие предприятия, практика есть и в Красноярском крае. И они довольно успешные.
"Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста", — отметил сенатор.
Шатохин считает, что расширение возможностей для работы заключенных в разы сократит количество рецидивов, увеличится и число лиц, попавших под условно-досрочное освобождение (УДО), пишет znak.com.
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