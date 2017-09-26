Сенаторы хотят разрешить российским заключенным работать вне тюрем и колоний

Сейчас сенаторы разрабатывают соответствующий законопроект, который планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии, рассказал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, один из авторов инициативы Дмитрий Шатохин.

Всего в России работают не более половины заключенных, оплата труда их довольно низкая. Это не позволяет им выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки.

В то же время развивать в нынешних рыночных условиях специальные предприятия в системе ФСИН довольно непросто. "Поэтому наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях. Но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований", — пояснил Шатохин.

Он рассказал, что в регионе, который он представляет в Совете Федерации — Республике Коми, есть опыт принятия на работу заключенных в коммерческие предприятия, практика есть и в Красноярском крае. И они довольно успешные.

"Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста", — отметил сенатор.

Шатохин считает, что расширение возможностей для работы заключенных в разы сократит количество рецидивов, увеличится и число лиц, попавших под условно-досрочное освобождение (УДО), пишет znak.com.