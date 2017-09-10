В Совфеде сочли неуместными слова украинского постпреда ООН о Чуркине

Слова украинского постпреда при ООН Владимира Ельченко о том, что у нового представителя РФ Василия Небензи "нет наглости и нескрываемой злости", как у его предшественника Виталия Чуркина, совершенно неуместны. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает "RT".
Сенатор отметил, что Ельченко ничем не отличается от остальных политиков Украины, которые на протяжении многих лет "демонстрируют агрессивную политику в отношении России" и мешают наладить отношения между странами.
"Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", — приводит слова Цекова RT.
Отношения между Украиной и Россией зависят от действий украинского руководства и их дипломатической службы, считает Цеков.
Василий Небензя стал постпредом России при ООН в июле этого года после смерти Виталия Чуркина 20 февраля.
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