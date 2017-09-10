В Совфеде сочли неуместными слова украинского постпреда ООН о Чуркине

Сенатор отметил, что Ельченко ничем не отличается от остальных политиков Украины, которые на протяжении многих лет "демонстрируют агрессивную политику в отношении России" и мешают наладить отношения между странами.

"Его высказывания в отношении российских дипломатов совершенно неуместны, не соответствуют действительности. Тем более о Чуркине. Виталий Чуркин на протяжении всех лет своей работы в ООН делал все, чтобы Украина и Россия были дружественными государствами", — приводит слова Цекова RT.

Отношения между Украиной и Россией зависят от действий украинского руководства и их дипломатической службы, считает Цеков.

Василий Небензя стал постпредом России при ООН в июле этого года после смерти Виталия Чуркина 20 февраля.