Осенняя распродажа участков в селе Фирсово

В связи с окончанием сезона группа коттеджных поселков "Усадебный" объявляет о снижении цен на участки 10 соток с подведенными коммуникациями, расположенные в с. Фирсово на окраине микрорайона "Чистые пруды" в 15 минутах езды от Барнаула.
Стоимость участка снижена с 600 000 руб.:
- до 350 000 руб. в октябре 2017 г.
- до 450 000 руб. в ноябре 2017 г.
- до 550 000 руб. в декабре 2017 г.
Участки расположены в непосредственной близости от поселка клубного типа "Усадебный берег Фирсово", расположенного на берегу реки Лосиха. В "Усадебном береге" по-прежнему цена участка – 100 тыс. руб. за сотку.*
Необходимую информацию можно узнать по тел.: 534-834, 22-60-66 или на сайте ubereg 22.ru
*информация действительна на момент публикации
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