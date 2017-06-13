В созвездии Сетки нашли две новые экзопланеты

Звезду HD 27894 нашли 12 лет назад. Это оранжевый карлик, масса которого на 20% меньше Солнца. По гипотезе учёных, вокруг звезды должны вращаться как минимум три планеты.

С помощью расчётов сотрудники института установили координаты двух новых небесных тел. Им дали названия HD 27894 с и HD 27894 d. Планета HD 27894 с массой 0,16 от массы Юпитера, делает оборот вокруг своей звезды за 36 дней.

Вторая планета, HD 27894 d, как отмечают учёные, ещё более массивна. Она в пять раз тяжелее Юпитера. Полный оборот вокруг звезды HD 27894 d делает за 14 лет.

Учёные считают, что это открытие поможет в изучении вопроса о развитии планет и эволюции.