В созвездии Сетки нашли две новые экзопланеты

Исследователи из института информатики имени Макса Планка открыли два новых небесных тела в созвездии Сетки. Как выяснили учёные, планеты вращаются вокруг звезды под названием HD 27894. Она находится на расстоянии около 138 световых лет от Солнца, сообщает сайт Phys.org.
Звезду HD 27894 нашли 12 лет назад. Это оранжевый карлик, масса которого на 20% меньше Солнца. По гипотезе учёных, вокруг звезды должны вращаться как минимум три планеты.
С помощью расчётов сотрудники института установили координаты двух новых небесных тел. Им дали названия HD 27894 с и HD 27894 d. Планета HD 27894 с массой 0,16 от массы Юпитера, делает оборот вокруг своей звезды за 36 дней.
Вторая планета, HD 27894 d, как отмечают учёные, ещё более массивна. Она в пять раз тяжелее Юпитера. Полный оборот вокруг звезды HD 27894 d делает за 14 лет.
Учёные считают, что это открытие поможет в изучении вопроса о развитии планет и эволюции.
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