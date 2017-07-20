В спортивной форме от дочери "завхоза ФСБ" нашли кроссовки Adidas

На этикетке полотенца, которое получили журналисты на презентации первой коллекции юношеской олимпийской сборной для Европейского юношеского олимпийского фестиваля, было указание made in Turkey. Представитель Zasport заявил, что все модели и лекала экипировки были разработаны в России, продукция маркирована Designed in Russia. А вот при пошиве формы действительно применялись не только российские, но и турецкие мощности.

"Чтобы подготовить форму для юношеской сборной в указанные сроки именно с теми характеристиками, к которым мы стремились, мы дополнительно искали надежное производство, которое работает в соответствии с высокими требованиями качества, и выбрали фабрику в Турции", — рассказал представитель компании-экипировщика.

В России были изготовлены только футболки, купальники, плавки и часть костюмов. В Турции — полотенца, рюкзаки, сумки и остальная экипировка.

Представили сегодня экипировку юношеской Команды России by @zasport. Наши спортсмены появятся в новой форме на летнем Европейском олимпийском юношеском фестивале в Венгрии уже в этом месяце! #zasport Публикация от Anastasia Zadorina (@azadorina) Июл 13 2017 в 6:16 PDT

Обувь и вовсе оказалась разработкой не Zasport, а Adidas, который является партнером экипировщика. "За 3 месяца невозможно создать качественную обувь, а удобство спортсменов — наш главный приоритет", — пояснил представитель Zasport. Однако олимпийцы, которые поедут в Корею (Зимние Олимпийские игры в 2018 году пройдут в Южной Корее), будут экипированы уже собственной обувью Zasport, уверяет он.

При этом ранее основатель Zasport Анастасия Задорина в интервью Championat.com убеждала, что компания собирается "насколько это возможно, максимально все делать своими силами, в России, и при этом использовать новые технологии". "Разве что при создании составляющих, вроде пластиковых колесиков, которые в нашей стране не производятся", — сказала она.

В интервью журналу L’Officiel раскрыла свое понимание слова "патриот": "Патриот — это тот, кто любит Россию, живет, работает здесь и хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Но при этом понимает важность сотрудничества с другими странами". Отвечая на вопрос, что в ее понимании "патриотическая футболка", Задорина пояснила, что она, во-первых, "несет в себе смысл — мы за Россию". "Во-вторых, она сделана в России", — отмечала она, пишет znak.com.

С 2002 года экипировщиком олимпийской сборной была компания Bosco di Ciliegi, которая производила форму на контрактных производствах за рубежом. В 2017 году новым экипировщиком была выбрана Zasport. Анастасия Задорина — дочь генерал-полковника ФСБ и президента спортклуба "Динамо" Михаила Шекина.

Известность Задориной принесла акция "Модный ответ — санкциям нет!" в 2014 году. Тогда, как сообщается на официальном сайте компании, по Москве ежедневно курсировал автобус, в котором все желающие могли бесплатно поменять свою футболку с иностранной символикой на дизайнерскую футболку с патриотической символикой и надписями: "У нас свои приколы без вашей кока-колы", "Санкции? Не смешите мои искандеры!", "Пассажир из России. При санкциях не будить", "Лечу на крыльях любви. Готовь санкции", "Тополь санкций не боится" и "Аэропорт там, где санкции в пролете".