В США арестовали российского хакера за воровство из американских банков

29-летний россиянин Александр Твердохлебов арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в хищении денежных средств со счетов американских банков в 2009-2010 годах, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на The Daily Beast.
По информации издания, Твердохлебов был задержан 1 февраля, однако об аресте стало известно лишь сегодня. На счетах россиянина в банках в общей сложности 270 тыс. долларов США.
Издание сообщает, что Твердохлебова вычислили по его переписке с 32-летним россиянином Вадимом Поляковым, который ранее признался в организации махинаций с концертными билетами через платформу StubHub.
Сейчас предполагаемый хакер находится в месте предварительного заключения в Лос-Анджелесе. По информации The Daily Beast, следствие не располагает фактами о причастности Твердохлебова к конкретным фактам хищения. Предъявленные ему обвинения базируются лишь на данных переписок многолетней давности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.