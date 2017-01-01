В США арестовали российского хакера за воровство из американских банков

По информации издания, Твердохлебов был задержан 1 февраля, однако об аресте стало известно лишь сегодня. На счетах россиянина в банках в общей сложности 270 тыс. долларов США.

Издание сообщает, что Твердохлебова вычислили по его переписке с 32-летним россиянином Вадимом Поляковым, который ранее признался в организации махинаций с концертными билетами через платформу StubHub.

Сейчас предполагаемый хакер находится в месте предварительного заключения в Лос-Анджелесе. По информации The Daily Beast, следствие не располагает фактами о причастности Твердохлебова к конкретным фактам хищения. Предъявленные ему обвинения базируются лишь на данных переписок многолетней давности.



