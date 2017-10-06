Американские дельфины засмотрелись на белочек в океанариуме

В ролике четыре дельфина с интересом наблюдают за передвижениями белки. Позже к ним присоединился еще один дельфин.

"Если вам нужно скрасить день экстраодинарной умильностью, взгляните, что произошло, когда к деткам пришли гости", — написала Шумахер в Facebook.

Видео уже набрало более 1,4 миллиона просмотров.