В США мстительный козел протаранил рогами двери офиса

Дерзкое животное попало на камеру видеонаблюдения в тот момент, когда ломилось в офис компании по производству изделий из пластика.

Козлу удалось пробить рогами стекла на дверях. Клип с козлом был опубликован 17 июля и набрал около 1 млн просмотров, пишет "Росбалт".