В США мстительный козел протаранил рогами двери офиса

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Вчера, 21:26.
Жизнь

В США (штат Колорадо) козел разбил стекло офиса.

Тигр Амур и козел Тимур.
Тигр Амур и козел Тимур. Фото: открытые источники в интернете.

Дерзкое животное попало на камеру видеонаблюдения в тот момент, когда ломилось в офис компании по производству изделий из пластика.

Козлу удалось пробить рогами стекла на дверях. Клип с козлом был опубликован 17 июля и набрал около 1 млн просмотров, пишет "Росбалт".

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