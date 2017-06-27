В США кит выпрыгнул из воды и чуть не перевернул лодку рыбаков

Рыбаки из США засняли на видео горбатого кита, который неожиданно выпрыгнул из воды. Ролик необычного происшествия опубликован на видеохостинге Youtube.
22 июня несколько рыбаков из Нью-Джерси плыли на лодке. Один из них снимал видео. Неожиданно из воды выпрыгнул горбатый кит. Он чуть не перевернул лодку, забрызгал рыбаков водой и "подкинул" 18 рыб. Видео с инцидентом уже собрало более 200 тысяч просмотров.
Один из героев истории написал в социальной сети, что это было самое безумное событие в его жизни.
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