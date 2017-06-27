В США кит выпрыгнул из воды и чуть не перевернул лодку рыбаков

22 июня несколько рыбаков из Нью-Джерси плыли на лодке. Один из них снимал видео. Неожиданно из воды выпрыгнул горбатый кит. Он чуть не перевернул лодку, забрызгал рыбаков водой и "подкинул" 18 рыб. Видео с инцидентом уже собрало более 200 тысяч просмотров.

Один из героев истории написал в социальной сети, что это было самое безумное событие в его жизни.