В США опубликовали снимок опасного сближения российского Су-27 с американским самолетом-разведчиком

На фотографиях виден российский перехватчик Су-27П с бортовым номером "93 красный" из состава авиации Балтфлота (базируется в Калининградской области).

RC-135U flying in international airspace over Baltic Sea was intercepted by a Russian SU-27 Flanker June 19. Unsafe. https://t.co/NFvvnzJOKf pic.twitter.com/9MLLrwggqx — U.S European Command (@US_EUCOM) 23 июня 2017 г.

21 июня сообщалось о сближении истребителя F-16 НАТО с бортом главы Минобороны РФ над нейтральными водами Балтики. Между самолетом альянса и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта Сергея Шойгу. Пентагон заявил, что во время одного из маневров между самолетами оставалось менее пяти футов — около полутора метров. В американском ведомстве вину возлагают на российского пилота.

Российская сторона ответила, что сближение произошло из-за "провокационной маневре" RC-135U, начавшего выполнять разворот в сторону Су-27. Американские военные, в свою очередь, это утверждение опровергли.

В Пентагоне особо отметили, что с начала месяца над Балтикой произошло более 30 контактов между кораблями и авиацией России и США, причем все они были безопасными и профессиональными. Тем не менее, учитывая все более близкие пролеты военных бортов, в какой-то момент все же может случиться катастрофа. История не знает примеров столкновения российских и американских боевых самолетов в воздухе, но инцидентов всегда было предостаточно.

Самолеты типа RC-135U — машины радиотехнической разведки, основной задачей которых является изучение технических параметров вражеских радаров и радиолокационных головок самонаведения ракет, а также систем постановки электронных помех, пишет "Лента.ру".