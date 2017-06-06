В США "Почтой России" пытались отправить снаряды от гранатомета

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Житель Петербурга пытался отправить в США транзитом через Париж посылку со снарядами от гранатомета.

Граната.
Граната. Фото: СС0.

Сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета, сообщает ТАСС.

По словам представителя "Почты России", данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет polit.ru.

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