В США "Почтой России" пытались отправить снаряды от гранатомета

Сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности "Почты России" при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета, сообщает ТАСС.

По словам представителя "Почты России", данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, пишет polit.ru.