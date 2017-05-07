В США полицейские застрелили школьника, который угрожал им пистолетом

Согласно документу, двое полицейских прибыли на вызов от неизвестного человека на автомобильную стоянку возле школы Торри Пайнс. Звонивший просил проверить состояние 15-летнего парня возле школы, отметив при этом, что тот не вооружен.

Когда сотрудники полиции прибыли на место и вышли из машины, юноша достал пистолет и направил на одного из офицеров. Полицейские также направили на него свои пистолеты, требуя от парня бросить оружие. Тот отказался подчиниться приказам полиции, после чего "оба офицера, опасаясь за свою безопасность, выстрелили в молодого человека, неоднократно попав в него". Прибывшие на место медики не смогли спасти его жизнь, пишет ТАСС.

Позже следователи установили, что пистолет, который подросток направил на стражей порядка, был пневматическим. Также по данным полиции, мальчик сам сделал вызов.