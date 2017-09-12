В США полиция задержала 20-летнюю наркокурьершу, прятавшую пистолет в вагине

Американские полицейские остановили автомобиль 20-летней жительницы штата Миссури Амики Витт за превышение скорости. Девушка гнала по дороге под 150 км/ч. Во время обыска в бюстгальтере водителя обнаружили героин, а в вагине она прятала пистолет, передает Life.ru.
Пистолет оказался заряженным.
В машине также был 29-летний Клинтон Макдональд. Его также обвиняют в хранении и транспортировки героина, который парочка переправляла в Сент-Луис.
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