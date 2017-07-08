В США предрекли, что через 20-30 лет человечество откажется от спаривания ради зачатия детей

По данным профессора этого университета Хэнка Грили, который является специалистом по этическим, юридическим и социальным проблемам, связанным с достижениями в области генетики, нейробиологии и исследований стволовых клеток, новые граждане США будут рождаться из эмбрионов, созданных в лабораториях с помощью ДНК родителей.

Пока эта технология применяется что только для профилактики заболеваний и выбора пола. Но в недалеком будущем рядовые американцы станут широко пользоваться CRISPR, благодаря которой из стволовых клеток кожи человека можно будет вырастить гоноциты — первичные половые клетки.

Свой прогноз профессор Грили озвучил на международном научном форуме в Колорадо Aspen Ideas Festival.

По мнению профессора, вначале родители станут отбраковывать генетические заболевания, затем ген BRAC1, ответственный за рак молочной железы, затем вероятность болезни Альцгеймера, а уж потом они станут отбирать внешние черты своих будущих детей: цвет волос или глаз. В конце концов они доберутся и до интеллекта, пишут "Новые Известия".

Многие специалисты, однако, опасаются, что инструменты для редактирования ДНК станут использоваться для создания неких "идеальных" эмбрионов. Грили согласен с тем, что массовое использование таких технологий повлечет за собой множество этических проблем.

Хэнк Гили,

профессор Стенфордского университета:

Одним из трудных моментов станут разводы из-за споров между родителями о качествах своего будущего ребенка. Это будет реальной проблемой: что лучше — шанс на диабет, но без риска шизофрении, или музыкальные способности с риском рака толстой кишки?

Грили уверен также, что отбор детей сможет позволить себе не только элита, но обычные люди. В конце концов, это же будет выгодно государству с точки зрения расходов на здравоохранение. Будет выгоднее финансировать искусственный отбор, чем содержать болезненных детей.

Разные страны, по мнению Грили, будут с разной скоростью принимать эту технологию, исходя из своих традиций и исторических особенностей.