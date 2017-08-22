В США признали, что русские хакеры не виноваты в аварии эсминца "Джон Маккейн"

Американские военные признали, что в инциденте с ракетным эсминцем "Джон Маккейн" не обнаружено следов кибервмешательства. Об этом заявил адмирал Джон Ричардсон.
Джон Ричардсон,
адмирал ВМС США:
Признаков возможного кибервмешательства или саботажа на настоящий момент нет. Но будут рассмотрены все варианты.
Ранее стало известно, что эсминец ВМС США столкнулся с нефтяным танкером в районе Малаккского пролива недалеко от порта Сингапура. В результате происшествия пострадали не менее пяти американских моряков, еще 10 числятся пропавшими без вести. В настоящее время "Джон Маккейн" самостоятельно движется в сингапурский порт. По последним данным, у корабля повреждена кормовая часть, пишут "Известия".
После происшествия глава Пентагона Джеймс Мэттис и адмирал ВМС Джон Ричардсон заявили о приостановке всех маневров американского военного флота на сутки. Они отметили, что это необходимо для выяснения всех факторов и причин столкновения эсминца с торговым судном.
По данным CNN, названа основная версия произошедшего: военный корабль столкнулся с танкером из-за из-за потери рулевого управления, передает "Звезда". До этого рассматривались в качестве версий саботаж и кибератака.
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