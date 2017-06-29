В США протестировали пластырь против гриппа

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Сегодня, 18:20.
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В США прошли испытания пластыря, который поможет не заболеть гриппом. Ученые сообщили об успешных результатах вакцинации, сообщает сайт N+1.

Пластырь от гриппа.
Пластырь от гриппа. Фото: Georgia Tech.

Традиционные препараты от гриппа нужно хранить в холодильнике и вводить в больницах. Ученые придумали альтернативный вариант такой вакцинации. 

Необычный пластырь разработали в технологическом институте Джорджии. Новая "вакцина" содержит микроиглы с антигенами вирусов. Пластырь можно наклеить на кожу, она не вызывает никакого дискомфорта, при этом, как утверждают учёные, успешно действует.

Испытания проводились с 2015 года. В них приняли участие 100 человек. Люди, которым приклеивали пластырь, действительно легче переносили грипп или не болели им вовсе.

Учёные надеются создать также пластырь против кори, краснухи и других заболеваний.

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