В США протестировали пластырь против гриппа

Традиционные препараты от гриппа нужно хранить в холодильнике и вводить в больницах. Ученые придумали альтернативный вариант такой вакцинации.

Необычный пластырь разработали в технологическом институте Джорджии. Новая "вакцина" содержит микроиглы с антигенами вирусов. Пластырь можно наклеить на кожу, она не вызывает никакого дискомфорта, при этом, как утверждают учёные, успешно действует.

Испытания проводились с 2015 года. В них приняли участие 100 человек. Люди, которым приклеивали пластырь, действительно легче переносили грипп или не болели им вовсе.

Учёные надеются создать также пластырь против кори, краснухи и других заболеваний.