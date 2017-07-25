В США рассекретили показания перебежчика КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Носенко в своих показаниях утверждал, что лично вел дело Ли Харви Освальда, когда тот жил в СССР. ПО официальной версии Освальд стал основным подозреваемым в деле о смертельном ранении 22 президента США в Далласе 22 ноября 1963 года. Считаетс, что этот убийца-одиночка застрелил Кеннеди с большого расстояния из снайперской винтовки.

Справка

Сотрудник Второго главного управления КГБ СССР Юрий Носенко, сын министра судостроения, служил в органах госбезопасности СССР с 1953 года. В феврале 1964 года, находясь в Женеве в качестве прикомандированного офицера безопасности в составе советской делегации на переговорах по разоружению, вышел на контакт с ЦРУ и попросил политического убежища. Носенко предоставил американцам информацию о том, что Освальд не был агентом КГБ. Однако его данные разошлись с теми, которые ЦРУ предоставил другой советский перебежчик, бывший агент КГБ Анатолий Голицын. В 1969 году Носенко стал штатным сотрудником ЦРУ. В 2008 году он скончался, пишет Lenta.ru.