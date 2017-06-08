В США расстреляли российского школьника

Утром он был на репетиции церемонии награждения в школе, затем провел время с друзьями, а часов в шесть вечера пришел домой поужинать. Потом подъехал его закадычный друг, с которым они общались последние два месяца. Раньше я его не видела, его зовут Шади. Он мусульманин, я о нём ничего не знаю, и видела его только один раз. Артём работал последний год в США, здесь это разрешается. Интерншип это такая программа, в которой ты можешь и учиться и работать, если поступаешь в последний год — 12 класс. У него была работа и своя машина. В последние недели он говорил мне, что очень беспокоится о том, как будет платить за машину, за страховку, за поездку в Москву в июле. Раньше он не говорил об этом. Последнее время он говорил "я очень волнуюсь".

Они поехали на машине Шади, Тёма свою машину не взял. На следующий день был выпускной, вручение дипломов в Вашингтоне. Я написала ему, чтобы он приезжал спать, уже было 1.40, но мне он не ответил. Я позвонила ещё в полночь, но никто не ответил. Не бывало такого, чтобы он не отвечал. Даже если не брал трубку, то потом обязательно перезванивал. Всегда сообщал, если где-нибудь оставался. Тусовка перед выпускным, телефон сел, всякое бывает. В 3.45 у меня был звонок от полицейского инспектора, который спросил мой адрес и сказал, что они к нам приедут. Я назвала адрес, и спросила, всё ли с ним в порядке, он жив? Ответили, что скажут, когда приедут. Приехали в 4 часа, зашли в дом, сказали, что мой сын и его друг были убиты несколько часов назад. Как теперь с этим жить я не знаю, это мой единственный сын.

Мы решаем вопрос с транспортировкой, похороны пройдут в Москве. Здесь у него только отчим и друзья. Будет поминальная служба, и они попрощаются с Артёмом. Но захоронение будет в Москве. У него там отец, дедушка, все мои родственники. Мой отец ещё жив, моя мама умерла в августе, она бы этого не пережила.