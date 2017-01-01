В США семейная пара обвинила Apple в гибели своей дочери

Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на Apple, утверждая, что одно из мобильных приложений корпорации послужило причиной ДТП, в котором погиб их ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.
Трагедия произошла в 2014 году, когда на одном из шоссе в автомобиль, в котором находились Джеймс и Бетани Модисетт, а также их две дочери, сзади врезалась машина, за рулем которой находился 20-летний Гарретт Уилхелм. Из-за столкновения трое членов семьи получили серьезные ранения, а пятилетняя Мория погибла. В момент ДТП Уилхелм пользовался приложением для видеосвязи FaceTime, установленным на его смартфоне.
Модисетты подали иск в суд в штате Калифорния, требуя от компании денежную компенсацию. Пара обвиняет Apple в том, что корпорация не заботится о безопасности своих пользователей и окружающих, так как не блокирует использование приложения FaceTime водителями при езде на высокой скорости.
Истцы также ставят в вину Apple то, что компания никак не предупреждает своих пользователей, что ее приложения "могут быть опасны, если используются не должным образом".
После ДТП Уилхелму предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и выпустили под залог. Слушания по его делу начнутся в феврале 2017 года. Дата рассмотрения иска, предъявленного семейной парой против Apple, пока не назначена.
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