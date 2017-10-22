В США судят учительницу, которая совращала девочку прямо в школе

За совращение 15-летней школьницы обвиняется учительница одной из флоридских школ Жаклин Трумен. В 2016 году она замещала другого учителя и вступила в половую связь с ученицей, пишет РИА "Новости".
Как заявила следователям потерпевшая, интимная связь с учительницей у нее длилась два месяца. Женщина и подросток вступали в близость прямо в классе по обоюдному согласию от пяти до десяти раз за день.
Уже уволившуюся из школы учительницу задержали и предъявили обвинение в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.
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