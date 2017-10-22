В США судят учительницу, которая совращала девочку прямо в школе

Как заявила следователям потерпевшая, интимная связь с учительницей у нее длилась два месяца. Женщина и подросток вступали в близость прямо в классе по обоюдному согласию от пяти до десяти раз за день.

Уже уволившуюся из школы учительницу задержали и предъявили обвинение в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.