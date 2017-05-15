В США умер актер из "Мстителей" и "Города грехов"

Американский актер, лауреат премии "Эмми" Пауэрс Бут ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Актер умер в воскресенье во сне, находясь в своем доме в Лос-Анджелесе.
Пауэрс Бут родился 1 июня 1948 года в городе Снайдер (штат Техас). Наибольшую известность ему принесли роли злодеев, которые он исполнил в фильмах "Внезапная смерть", "Порок", "Городе грехов" и "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". На телевидении Бут сыграл в таких популярных сериалах как "Дедвуд","Нэшвилл". Бут сыграл одного из членов Совета Безопасности в фильме "Мстители" и связанном с ним сериале "Агенты Щ.И.Т.".
Актер также исполнил роль генерала Чуйкова в фильме Юрия Озерова "Сталинград" 1989 года.
So sad to hear of the passing of Powers Boothe. You were more than a costar, you were my friend. My thoughts & prayers are with your family pic.twitter.com/ZDx7N2My23— Brett Dalton (@IMBrettDalton) 15 мая 2017 г.
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