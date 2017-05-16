Умер известный советский актер Олег Видов

Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни, сообщила его супруга Джоан Борстин сообщают РИА Новости .
"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни", — рассказала Борстин.
Видов родился 11 июня 1943 года в городе Видное Московской области. Он дебютировал как актер в фильме "Друг мой, Колька!" 1961 года. Он также снялся в таких лентах, как "Всадник без головы", "Метель", "Москва, любовь моя", "Обыкновенное чудо" (1964), "Ватерлоо", "Сказка о царе Салтане" и "Джентльмены удачи".
В 1974 году Видов получил звание Заслуженного артиста РСФСР.
Артист переехал в США в 1985 году. Четыре года спустя он женился на Борстин. В Соединенных Штатах он продолжил сниматься в кино. пишет Lenta.ru.
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