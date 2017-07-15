В США взломали почту специалиста госдепа по России

Хакер под псевдонимом Джонни Уолкер взломал почту высокопоставленного сотрудника госдепа США, специализирующегося на России. Электронные письма чиновника он отправил в издание Foreign Policy, которое и сообщило об инциденте.
По утверждению редакции, в ее распоряжении оказалась корреспонденция за последние два года с почтового аккаунта на Gmail: это переписка с сотрудниками ЦРУ и других разведывательных ведомств, основными СМИ, неправительственными организациями и международными фондами, пишет "Интерфакс".
Журнал не стал разглашать имя сотрудника Госдепа, однако сообщил, что речь идет о человеке, занимающем высокую должность в управлении разведки и исследований. Анонимный собеседник издания рассказал, что это лучший специалист по России в администрации США.
Утверждается, что хакер разослал письмо со взломанной перепиской не одной редакции, а сразу нескольким получателям.
В Госдепе информацию о взломе не подтвердили и не опровергли, сообщив при этом, что знают о множестве подобных случаев.
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