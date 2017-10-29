В США задумались о поставках оружия Украине

Вашингтон "активно рассматривает" возможность поставок оружия Украине. Об этом заявил информационному агентству Reuters спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.
По его словам, это не должно вызывать опасений России. "Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным", - заявил американский дипломат.
Также Волкер высказал мнение, что именно "российская агрессия" привела к ситуации в Донбасе, пишет "Коммерсантъ".
Курт Волкер,
спецпредставитель США по Украине:
Россия продолжает удерживать эту территорию, сохраняя конфликт живым, надеясь, что это дает ей некоторые рычаги влияния на Украину. На самом же деле, я считаю, что происходит обратный эффект. Это привело к тому, что Украина стала более сплоченной, более националистической, более антироссийской, более ориентированной на Запад, чем когда-либо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.