В США задумались о поставках оружия Украине

По его словам, это не должно вызывать опасений России. "Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным", - заявил американский дипломат.

Также Волкер высказал мнение, что именно "российская агрессия" привела к ситуации в Донбасе, пишет "Коммерсантъ".

Курт Волкер,

спецпредставитель США по Украине: