В Стамбуле из-за теракта погибла россиянка

В числе погибших из-за теракта в ночном клубе Стамбула (Турция), который произошел в ночь на 1 января, погибла россиянка, пишут РИА Новости.
Факт агентству подтвердили в Генконсульстве России в Стамбуле. Изначально спецслужбы полагали, что погибшая гражданка Азербайджана, но по документам она имеет российское гражданство. Представитель Генконсульства добавил, что других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет. Дипломаты будут оказывать максимальную поддержку родственникам погибшей.
Напомним, что в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба Reina в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе иностранцы, 69 получили ранения. Террористу удалось скрыться, его поиски продолжаются.
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