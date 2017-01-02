В Стамбуле из-за теракта погибла россиянка

Факт агентству подтвердили в Генконсульстве России в Стамбуле. Изначально спецслужбы полагали, что погибшая гражданка Азербайджана, но по документам она имеет российское гражданство. Представитель Генконсульства добавил, что других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет. Дипломаты будут оказывать максимальную поддержку родственникам погибшей.

Напомним, что в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба Reina в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе иностранцы, 69 получили ранения. Террористу удалось скрыться, его поиски продолжаются.