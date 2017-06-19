В Стамбуле российское консульство взято под усиленную охрану

На площади Таксим выставлены полицейские ограждения и дежурят усиленные наряды полиции. Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

Полицейские дежурят в районах крупных транспортных узлов в европейской части города.

Консульство США в Стамбуле предупредило о возросшей угрозе террористических атак в деловом районе города.

"Генеральное консульство Соединенных Штатов в Стамбуле сообщает о возросшей угрозе безопасности в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы", — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Консульство просит американских граждан, проживающих в данных районах, соблюдать особенную осторожность, избегать больших скоплений людей, особенно в районах, часто посещаемых западными туристами. Речь идет, в том числе, о ресторанах, торговых центрах и транспортных узлах, пишет bfm.ru.