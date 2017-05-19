В Ставрополье 4-летняя девочка выпила сок и получила химический ожог

В Ставропольском крае 4-летняя девочка попала в больницу с химическим ожогом после того, как выпила фруктовый сок, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю. Роспотребнадзор проверяет производителя сока. Реализация партии напитка приостанавливается, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По предварительным данным, 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в Буденновске, где купили фруктовый сок. Дома девочка выпила сок, при этом получив химический ожог ротовой полости. После этого ее госпитализировали в больницу.
Сок попробовали также дедушка и хозяин магазина, которые тоже получили повреждения.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом магазине в течение недели продали более 280 упаковок сока, однако жалоб на них не поступало. Тем не менее после случившегося продажу партии сока приостановили по всей стране.
Сейчас проводятся лабораторные исследования, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам примут процессуальное решение.
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