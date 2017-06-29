В Ставропольском крае неизвестный мужчина обливает девушек кислотой

В городе Буденновске, 23 июня, неизвестный мужчина брызнул кислотой в лица двух несовершеннолетним. Пострадали девушки 15-ти и 16-ти лет, сообщает сайт местного следкома.
Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу, мимо проезжал велосипедист, который и облил их кислотой. Девушки получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Это не первый подобный случай в этом году в Ставропольском крае. 20 июня к девушке подошёл мужчина и также облил её кислотой. Пострадавшая получила химические ожоги лица и левой руки. После инцидента, следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю, уголовные дела соединены в одно производство.
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