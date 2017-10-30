В столичном аэропорту нашли судью КХЛ с проломленной головой

О том, что Комаров попал в больницу с черепно-мозговой травмой и не будет работать несколько месяцев, сообщил агентству главный судья лиги Алексей Анисимов.

Ранее "Московский комсомолец" рассказал, что судья летел после матча из Риги в Нижний Новгород через Москву и во время пересадки был обнаружен водителем трансфера без сознания уже после того, как самолет вылетел.

Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление произошедшего и лиц к нему причастных, пишет znak.com.