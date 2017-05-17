В столичной многоэтажке исчез мусоропровод

"Еще вчера вечером я выкидывал туда мусор, а сейчас там сквозная дырка на 12 этажей!", — написал Капустин, сообщает МОСЛЕНТА.

Мужчина сообщил, что ни одна из управляющих компаний до сих пор не взяла на себя ответственность за демонтаж мусоропровода. Его части были брошены прямо перед подъездом, позже отверстия на этажах были огорожены, пишет bfm.ru.