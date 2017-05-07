В столице Аргентины появится площадь России

В документе сказано, что площадью России станет сквер между улицами Ла-Пампа, Кастаньеда, Валентин Альсина и Драгонес в районе Бельграно, который считается одним из самых престижных в Буэнос-Айресе.

Законопроект был принят по инициативе Координационного совета соотечественников, сообщила РИА Новости председатель совета Сильвана Ярмолюк. По ее словам, впервые с инициативой назвать одну из городских площадей именем России совет выступил еще пять лет назад.

"Появление площади России в Буэнос-Айресе — это и факт признания русской диаспоры, и дань уважения России. Аргентина — страна эмигрантов, но далеко не каждая страна имеет свою площадь. Это знак того, что наша диаспора, ее мнение важны и для аргентинского правительства, и для аргентинского народа", — добавила Ярмолюк.

Общая численность прибывших из СССР и России в Аргентину и их потомков, по данным экспертов, составляет около 300 тысяч человек — это крупнейшая русскоязычная диаспора в Южной Америке, сообщает агентство.