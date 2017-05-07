В столице Аргентины появится площадь России

Площадь России появится в столице Аргентины Буэнос-Айресе, соответствующий законопроект в статусе "утвержден" опубликован на сайте законодательного собрания Буэнос-Айреса. Об этом пишут РИА Новости.
В документе сказано, что площадью России станет сквер между улицами Ла-Пампа, Кастаньеда, Валентин Альсина и Драгонес в районе Бельграно, который считается одним из самых престижных в Буэнос-Айресе.
Законопроект был принят по инициативе Координационного совета соотечественников, сообщила РИА Новости председатель совета Сильвана Ярмолюк. По ее словам, впервые с инициативой назвать одну из городских площадей именем России совет выступил еще пять лет назад.
"Появление площади России в Буэнос-Айресе — это и факт признания русской диаспоры, и дань уважения России. Аргентина — страна эмигрантов, но далеко не каждая страна имеет свою площадь. Это знак того, что наша диаспора, ее мнение важны и для аргентинского правительства, и для аргентинского народа", — добавила Ярмолюк.
Общая численность прибывших из СССР и России в Аргентину и их потомков, по данным экспертов, составляет около 300 тысяч человек — это крупнейшая русскоязычная диаспора в Южной Америке, сообщает агентство.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.