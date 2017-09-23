В субботу на Алтае будет дождливо и холодно

23 сентября на Алтае прогнозируют дожди, в утренние часы туман. Воздух прогреется лишь до +4...+9°С, сообщают синоптики.
Погода в Алтайском крае:
- на большей части территории дождь, в утренние часы местами туман.
- ветер западный, 4-9 м/с , с усилением днем по западу до 11-16 м/с.
- температура днём +4+9 °С.
Погода в Барнауле:
- временами дождь.
- ветер западный 4-9 м/с.
- температура днем +5+7 °С.
Погода в Республике Алтай:
- на большей части территории умеренные осадки, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом.
- ветер северный 5-10 м/с, порывы до 18 м/с, в горах до 25 м/с.
- температура днем +6… +11 °С, местами +1… +6 °С.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.