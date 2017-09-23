В субботу на Алтае будет дождливо и холодно

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Жизнь

23 сентября на Алтае прогнозируют дожди, в утренние часы туман. Воздух прогреется лишь до +4...+9°С, сообщают синоптики.

Дождь.
Дождь. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае:

  • на большей части территории дождь, в утренние часы местами туман.
  • ветер западный, 4-9 м/с , с усилением днем по западу до 11-16 м/с.
  • температура днём +4+9 °С.

Погода в Барнауле: 

  • временами дождь.
  • ветер западный 4-9 м/с.
  • температура днем +5+7 °С.

Погода в Республике Алтай:

  • на большей части территории умеренные осадки, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом.
  • ветер северный 5-10 м/с, порывы до 18 м/с, в горах до 25 м/с.
  • температура днем +6… +11 °С, местами +1… +6 °С.
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