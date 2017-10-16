В суд передали дело о гибели 7-летней девочки из Барнаула во время конной прогулки

Как ранее сообщал altapress.ru, юная жительница Барнаула упала с лошади во время прогулки, которую ей и ее родителям организовал парень. У молодого мужчины не было соответствующих разрешений на оказывание таких услуг. От полученных телесных повреждений ребенок скончался.

По данным следователей, все случилось 14 августа в поселке Катунь. Молодой человек назначил инструктором по верховой езде 11-летнего мальчика. Во время прогулки колонна из 7 лошадей должна была расцепиться, чтобы каждый самостоятельно управлял своей лошадью. В ходе манипуляций мальчика по расцепке упряжек первый конь резко побежал в сторону, увлекая за собой еще двух лошадей с наездниками. В ходе скачки 7-летняя девочка не удержалась в седле, упала под ноги коню и получила травмы, от которых вскоре скончалась в карете "скорой помощи".

Парень признал свою вину сразу. Интересно, что ранее его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. По этой статье и по вмененной в итоге ему грозит одинаковое наказание: вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.