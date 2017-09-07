В Сургуте более 50 детей заразились вирусом Коксаки

В ведомстве считают, что объявлять эпидемию рано, энтеровирусы в Сургуте выявляют каждое лето. В этом году ситуация усложнилась тем, что отдыхавшие в Турции туристы привезли в Ханты-Мансийский Автономный округ вирус Коксаки, который проходит в более тяжелой форме.

Специалисты Роспотребнадзора также встречают самолеты, прилетающие из Турции. В регионе принимают профилактические меры. Школы дополнительно оснастили рециркуляторами воздуха, которые позволяют его обеззараживать.