В Сургуте более 50 детей заразились вирусом Коксаки

В Сургуте более чем у 50 детей диагностирован энтеровирус Коксаки. Врачи рекомендовали временно приостановить посещения бассейнов и аквапарков, сообщает URA.RU со ссылкой на окружной Роспотребнадзор.
В ведомстве считают, что объявлять эпидемию рано, энтеровирусы в Сургуте выявляют каждое лето. В этом году ситуация усложнилась тем, что отдыхавшие в Турции туристы привезли в Ханты-Мансийский Автономный округ вирус Коксаки, который проходит в более тяжелой форме.
Специалисты Роспотребнадзора также встречают самолеты, прилетающие из Турции. В регионе принимают профилактические меры. Школы дополнительно оснастили рециркуляторами воздуха, которые позволяют его обеззараживать.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.