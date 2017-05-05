В Таджикистане отказались от "Бессмертного полка"

Акция "Бессмертный полк" не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане, так как противоречит исламским ценностям, говорится в специальном заявлении, распространенном государственным агентством "Ховар".
В сообщении отмечается: "Согласно исламским традициям недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших, данная акция противоречит исламским и мазхабским ценностям".
Еще одной причиной отказа от проведения акции называют боевые действия на границе Таджикистана и Афганистана, которые "не позволяют проводить дополнительные акции", — пишет polit.ru.
Акция "Бессмертный полк" (шествие с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне) 9 мая проводится во многих городах России, а также некоторых странах бывшего СССР.
Факт
Впервые акция прошла в Томске в 2012 году.
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