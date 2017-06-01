В Таиланде арестовали четырех российских преступников, находившихся в розыске Интерпола

В ближайшее время они будут депортированы в Россию, где предстанут перед судом, пишет "ФАН".

По данным правоохранительных органов, все четверо были задержаны в разных провинциях королевства. Имена арестованных — Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский. Первый был осужден за применение насилия в отношении представителя власти, но умудрился сбежать; второго обвиняют в принуждении к сделке под угрозой насилия; третьего — в разбое, а четвертого разыскивали за убийство.

Задержание преступников стало результатом слаженной работы правоохранительных органов двух стран и посольства РФ в Таиланде, пишет ura.ru.