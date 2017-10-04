В Таиланде арестован россиянин по обвинению в распространении наркотиков

В Таиланде полицейские арестовали россиянина Доната Геворгизова по обвинению в распространении наркотиков.
По данным газеты The Nation, 35-летний мужчина был задержан в курортной Паттайе в арендованной квартире. Правоохранители обнаружили у него 1,46 кг марихуаны, а также 1,25 грамма метамфетамина. Геворгизов также обвиняется в нарушении миграционного законодательства Таиланда: срок разрешения на пребывание в королевстве у него истек более полутора лет назад, пишет bfm.ru.
В полиции считают, что мужчина занимался распространением наркотиков среди иностранцев в Таиланде, а также полагают, что у россиянина были сообщники.
Комментарий консульского отдела посольства РФ в Таиланде о задержании россиянина ТАСС пока получить не удалось.
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