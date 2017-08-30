В Таиланде неизвестные ранили россиянку и утащили с виллы компактный сейф

Женщина находилась на своей вилле в Раваи, когда внутрь дома проникли вооруженные грабители. Застигнутые женщиной злоумышленники несколько раз выстрелили в нее, после чего скрылись с места событий, забрав из дома компактный сейф. Нападение произошло около трех часов ночи 30 августа.

Елена Харенко получила два огнестрельных ранения, но смогла выбраться из дома и позвать на помощь. Пострадавшую доставили в больницу Vachira Hospital.

"В нее выстрелили два раза: в левую часть живота и в голень правой ноги. Пулю из живота удалили утром", — рассказал лейтенант полиции Чалонга.

"У нас не было очень мало времени, чтобы задать госпоже Харенко какие-то вопросы, но она указала, что грабителей было двое, а стрелял только один из них. Грабители забрали из дома компактный сейф, но она заявила, что внутри ничего не было", — добавил лейтенант.

На месте событий полиция нашла три пистолетные гильзы 38 калибра (две внутри здания, одну в саду). Также на залитом кровью полу остались отпечатки ног и, возможно, другие улики. В распоряжении полиции имеются записи с камер видеонаблюдения, изучением которых сейчас занимаются следователи.

Елена Харенко находится в больнице Vachira Hospital (по другим данным — в Bangkok Hospital, информация уточняется), сообщают "Новости Пхукета".