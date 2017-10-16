В Таиланде погиб российский турист

Инцидент произошел утром на пляже Карон. Туристы и сотрудники пляжа достали из воды 42-летнего Олега Паршукова в бессознательном состоянии. Ему оказали первую помощь, но позднее в больнице врачи констатировали смерть мужчины.

Сообщается, что осенью у берегов Пхукета встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Таиланде при прыжке с парашютом.