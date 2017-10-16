В Таиланде погиб российский турист

Турист из России утонул во время купания в воскресенье, 15 октября, на острове Пхукет в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Phuket News.
Инцидент произошел утром на пляже Карон. Туристы и сотрудники пляжа достали из воды 42-летнего Олега Паршукова в бессознательном состоянии. Ему оказали первую помощь, но позднее в больнице врачи констатировали смерть мужчины.
Сообщается, что осенью у берегов Пхукета встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.
Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Таиланде при прыжке с парашютом.
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