В Таиланде разработали программу, блокирующую вирус-"вымогатель"

Таиландский программист Чанвит Кеокаси, преподаватель факультета компьютерной инженерии Технологического университета Сураннари, разработал программу Wannacry_Blocker, позволяющую заблокировать вирус–вымогатель Wanna Cry, сообщает издание Nation.
Новую программу Кеокаси создал после того, как вирус заблокировал компьютеры в университете, в котором работает программист. При этом сначала Кеокаси проверил программу на технике учебного заведения, а уже после разместил её в сети, пишет "Национальная служба новостей".
Программу можно бесплатно скачать здесь. Известно, что программу скачали уже несколько десятков тысяч пользователей со всего мира, общее количество просмотров составило более миллиона.
В Таиланде с 12 мая вирусом–вымогателем были заражены более 200 компьютеров, однако во всех случаях проблему удалось решить с помощью IT–специалистов или сотрудников полицейского управления по борьбе с технологической преступностью без уплаты выкупа, сообщает security.d3.ru.
Количество попыток атак WannaCry, задетектированных "Лабораторией Касперского" 15 мая, снизилось в шесть раз по сравнению с аналогичным показателем 12 мая.
Это позволяет предположить, что контроль над процессом заражения почти установлен, говорится в пресс-релизе компании.
Организации по всему миру пострадали от масштабной атаки программы-вымогателя, получившей название WannaCry.
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