В Таиланде разработали программу, блокирующую вирус-"вымогатель"

Новую программу Кеокаси создал после того, как вирус заблокировал компьютеры в университете, в котором работает программист. При этом сначала Кеокаси проверил программу на технике учебного заведения, а уже после разместил её в сети, пишет "Национальная служба новостей".

Программу можно бесплатно скачать здесь. Известно, что программу скачали уже несколько десятков тысяч пользователей со всего мира, общее количество просмотров составило более миллиона.



В Таиланде с 12 мая вирусом–вымогателем были заражены более 200 компьютеров, однако во всех случаях проблему удалось решить с помощью IT–специалистов или сотрудников полицейского управления по борьбе с технологической преступностью без уплаты выкупа, сообщает security.d3.ru.

Количество попыток атак WannaCry, задетектированных "Лабораторией Касперского" 15 мая, снизилось в шесть раз по сравнению с аналогичным показателем 12 мая.

Это позволяет предположить, что контроль над процессом заражения почти установлен, говорится в пресс-релизе компании.

Организации по всему миру пострадали от масштабной атаки программы-вымогателя, получившей название WannaCry.