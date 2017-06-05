В Таиланде решили ввести обязательное страхование для зарубежных гостей

Всех зарубежных гостей Таиланда обяжут предъявлять полис на пунктах погранконтроля.
Ввести обязательное страхование предложило министерство туризма и спорта страны, пишет Bangkok Post.
В министерстве также предложили установить специальные автоматы, выдающие подобные документы, в международных аэропортах страны и в наземных пограничных пунктах. Стоимость страховки не уточняется.
По данным местных СМИ, такая мера не станет существенной преградой для посещающих Таиланд путешественников, пишет "Росбалт".
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