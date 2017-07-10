В Таиланде россиянка упала с четвертого этажа здания и пробила крышу склада

Гражданка России получила серьезные травмы при падении с четвертого этажа здания "Паттайя парк", сообщает Bangkok Post.
При падении женщина пробила крышу складского помещения местного торгового центра, свидетелем этого стал работник магазина, он вызвал помощь. Полиция нашла серьезно пострадавшую женщину лежащей на полу, ей пытались помочь муж и сын.
По данным местной полиции, пострадавшая — 37-летняя Жанна Гринберг, она живет в Паттайе с сыном и мужем, пишет bfm.ru.
Полиция опрашивает родственников, чтобы выяснить причину падения. По словам соседей, незадолго до происшествия из кватиры пострадавшей доносились звуки ссоры, передает РИА "Новости".
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